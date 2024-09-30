Армия Израиля нанесла удар по школе в секторе Газа

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля ударили по зданию одной из школ в секторе Газа, в котором якобы находились участники вооруженных формирований радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом в Telegram-канале сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, точечный авиаудар был нанесен на основании разведывательных данных, согласно которым в здании был расположен штаб радикалов из ХАМАС.

«Командно-контрольный центр, который был размещен внутри комплекса, прежде служившего школой «Абу Джафар Мансур», использовался террористами для планирования и осуществления террористических атак против сил Армии обороны Израиля и Государства Израиль», — сказано в сообщении.

Накануне сообщалось, что военные Израиля взорвали в жилом районе сектора Газа туннель, которым пользовались члены ХАМАС.

27 сентября израильский премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала 23 из 24 батальонов ХАМАС.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал вернуть «сосиски» из сектора Газа.