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СМИ узнали, что Израиль мог ликвидировать лидера «Хезболлы» американскими бомбами

WP: Израиль мог ликвидировать лидера «Хезболлы» Насраллу бомбами США

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Amir Cohen/Reuters

Армия Израиля могла использовать произведенные США 2000-фунтовые (907-килограммовые) бомбы, чтобы ликвидировать генсека ливанской шиитской организации «Хезболла» Хасана Насраллу. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на трех аналитиков, которые изучили опубликованные видео авиаударов.

На кадрах уничтожения Насраллы и штаб-квартиры «Хезболлы» специалисты увидели восемь истребителей F-15 с не менее чем 16 2000-фунтовыми бомбами. По их мнению, там есть BLU-190 и управляемые JDAM американского производства. Кроме того, на фото, опубликованных Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ), видны отдельные самолеты, оснащенные не менее чем тремя и максимум шестью бомбами BLU-109 каждый.

Бывший специалист по обезвреживанию боеприпасов Тревор Болл после просмотра видео с большой воронкой на месте двух зданий в Бейруте допустил, что при ударе были использованы «десятки 2000-фунтовых бомб».

Официальные лица США сообщили WP, что не получали от Израиля предупреждений о готовящейся атаке, и переадресовали вопросы об операции ЦАХАЛ.

28 сентября стало известно, что генсек «Хезболлы» Хасан Насралла был ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута. Информацию подтвердили в самой организации. В ходе операции по уничтожению Насраллы Израиль сбросил на южный пригород Бейрута 85 бомб весом в одну тонну.

Ранее СМИ узнали, что США были против ликвидации лидера «Хезболлы» Израилем.

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