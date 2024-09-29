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Экс-советник Кучмы прокомментировал окружение Угледара

Соскин: 72-ю бригаду ВСУ полностью ликвидируют в Угледаре

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Пока президент Украины Владимир Зеленский находился в США, российские военные окружили Угледар в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

«Пока его не было, <…> Угледар взят в оперативное окружение», — отметил он.

По словам бывшего советника Кучмы, в районе Угледара Вооруженные силы Украины (ВСУ) массово теряют бойцов 72-й бригады. По словам аналитика, высокопоставленные военные и руководство страны ничего не предпринимают, чтобы исправить ситуацию.

«Это полный крах», — считает Соскин.

В воскресенье, 29 сентября, стало известно, что Россия может вскоре занять Угледар. Об этом рассказал капитан запаса первого ранга Василий Дандыкин. По его мнению, город удерживают небольшие силы — «остатки 72-й бригады», а подъезды к нему уже находятся под огневым контролем ВС РФ. При этом город является стратегически важным населенным пунктом.

Ранее ВС РФ уничтожили роту украинских войск в административном здании под Купянском.

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