Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил об ударе по арсеналу с ракетами в Волгоградской области, однако объект остался цел. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Сообщается, что в воскресенье, 29 сентября, генштаб ВСУ заявил о поражения склада с боеприпасами «Котлубань» под Волгоградом, на нем, по версии украинского генштаба, началась детонация и пожар.

По данным канала, украинские СМИ выдали фото и видео взрывов и пожара из Дубая в ОАЭ в 2021 году за детонацию на складах российского Минобороны. Также в СМИ появились спутниковые снимки, демонстрирующие, что склад остался цел. Telegram-канал отмечает, что сгорела лишь трава рядом со складом.

29 сентября стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) прямым попаданием артиллерии уничтожили трансформатор подстанции «Радуга» в Энергодаре Запорожской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Запорожской АЭС.

Ранее в СК оценили ущерб зданию в Курске после атаки ВСУ.