Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Иране заявили о причастности США к ударам Израиля по Ливану

Вице-президент Ирана Ареф заявил, что атаки Израиля осуществляются с ведома США

close
Ali Hashisho/Reuters

Армия Израиля атакует жилые районы в Ливане с согласия США, заявил первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф во время телефонного разговора с премьером Ливана Наджибом Микати. Его слова приводит Al Mayadeen.

Ареф осудил нападения Израиля на жилые районы в разных частях Ливана. По его мнению, эти атаки осуществляются с ведома и при поддержке США.

27 сентября армия Израиля нанесла авиаудар по главному штабу группировки «Хезболла» в ливанском Бейруте. В результате атаки более 70 человек пострадали, а лидер организации Хасан Насралла был ликвидирован. Устранение Насраллы вызвало бурную реакцию в мире. Так, Иран обвинил в организации удара США и пообещал еще больше усилить борьбу с Вашингтоном. США в свою очередь приветствовали ликвидацию Насраллы и назвали ее «мерой справедливости».

На фоне обострения на Ближнем Востоке Пентагон решил повысить готовность дополнительных военных сил США для оперативного ответа в случае атаки Ирана или его союзников на американских военных.

Ранее иранский шпион помог Израилю ликвидировать лидера «Хезболлы».

Все новости на тему:
Операция Израиля в Ливане
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами