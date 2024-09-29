В Иране заявили о причастности США к ударам Израиля по Ливану

Армия Израиля атакует жилые районы в Ливане с согласия США, заявил первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф во время телефонного разговора с премьером Ливана Наджибом Микати. Его слова приводит Al Mayadeen.

Ареф осудил нападения Израиля на жилые районы в разных частях Ливана. По его мнению, эти атаки осуществляются с ведома и при поддержке США.

27 сентября армия Израиля нанесла авиаудар по главному штабу группировки «Хезболла» в ливанском Бейруте. В результате атаки более 70 человек пострадали, а лидер организации Хасан Насралла был ликвидирован. Устранение Насраллы вызвало бурную реакцию в мире. Так, Иран обвинил в организации удара США и пообещал еще больше усилить борьбу с Вашингтоном. США в свою очередь приветствовали ликвидацию Насраллы и назвали ее «мерой справедливости».

На фоне обострения на Ближнем Востоке Пентагон решил повысить готовность дополнительных военных сил США для оперативного ответа в случае атаки Ирана или его союзников на американских военных.

Ранее иранский шпион помог Израилю ликвидировать лидера «Хезболлы».