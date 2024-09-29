На Тайване сообщили, что Китай провел серию масштабных ракетных стрельб

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) провела масштабные ракетные стрельбы в четырех регионах страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление вооруженных сил Тайваня.

По данным оборонного ведомства Тайваня, ракетные войска НОАК начали проводить стрельбы в автономном районе Внутренняя Монголия, провинциях Ганьсу и Цинхай, а также в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Отмечается, что запуски шли «волнами».

Отмечается, что силы ПВО Тайваня находятся в режиме готовности.

Минобороны КНР сообщало, что 25 сентября в 8:44 ракетные войска Народно-освободительной армии Китая успешно запустили межконтинентальную баллистическую ракету с учебной боеголовкой в акватории Тихого океана. Испытательный пуск соответствовал международному праву и международной практике и не был направлен против какой-либо страны или цели, подчеркнули в ведомстве. Такой пуск стал первым для Китая с 1980 года.

Ранее в Пентагоне прокомментировали пуск межконтинентальной баллистической ракеты Китаем.