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Полковник спрогнозировал действия России после взятия Макеевки

Полковник Матвийчук: успех в Макеевке может открыть России путь к другим городам

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Взятие Макеевки может открыть российским войскам путь к другим городам, заявил военный эксперт, бывший офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Об этом сообщает mk.ru.

По его словам, Макеевка является одним из центральных промышленных и этнических центров региона, который Киев готовил к обороне в течение 10-12 лет. Он отметил, что город превратили в «крепость».

По мнению Матвийчука, дальнейшим направлением атаки Вооруженных сил России может быть Днепропетровск.

29 сентября в министерстве обороны России сообщили, что подразделения группировки войск «Запад» ВС РФ взяли под контроль село Макеевка в ЛНР.

При этом город — пригород Донецка Макеевка в ДНР находится под контролем российских сил с 2022 года, а под контролем властей ДНР — с 2014 года.

По данным МО РФ, российскими войсками было нанесено поражение живой силе и технике 44-й и 53-й механизированных, а также 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 117-й бригады украинской территориальной обороны в районе Купянска в Харьковской области, а также под Григоровкой и Торским в ДНР.

Ранее российские войска вынудили ВСУ атаковать в неудобном месте.

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