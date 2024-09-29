«Хезболла» выпустила ракеты по северу Израиля

Ливанское шиитское движение «Хезболла» обстреляло ракетами город Цфат на севере Израиля, передает LBC.

В движении заявили, что выпустили ракеты не только по городу, но и по близлежащему поселению Рош-Пина в ответ на «варварское вторжение Израиля», а также в знак поддержки палестинского народа в Газе.

До этого в «Хезболле» подтвердили ликвидацию двух руководителей движения. Речь идет о «номере два» в военной структуре движения Али Караки и о замглавы исполнительного совета шейха Набиле Кауке, который стал жертвой удара ЦАХАЛ по жилому кварталу Шиях.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана одновременно взорвались пейджеры и рации, которыми, как утверждают СМИ, пользовались в основном члены «Хезболлы». Власти Ливана обвинили в произошедшем Израиль. С 19 сентября израильская армия начала наносить авиаудары по ливанской территории. 23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее иранский шпион помог Израилю ликвидировать лидера «Хезболлы».