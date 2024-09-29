«Хезболла» подтвердило ликвидацию двух руководителей движения

Два руководителя ливанского движения «Хезболла» были ликвидированы после нанесения Израилем удара по южной окраине Бейрута, заявили представители организации. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что 27 сентября не стало «номера два в военной структуре движения Али Караки. Его ликвидировали вместе с генсеком «Хезболлы» Хасаном Насраллой.

28 сентября организация лишилась заместителя главы Исполнительного совета шейха Набиля Каука. Он стал жертвой удара ЦАХАЛ по жилому кварталу Шиях, утверждают представители движения.

Также сообщалось, что высокопоставленный член группировки «Аль-Гамаа аль-Исламия» (организация запрещена в России) был ликвидирован в ходе удара Израиля по долине Бекаа на востоке Ливана.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана одновременно взорвались пейджеры и рации, которыми, как утверждают СМИ, пользовались в основном члены «Хезболлы». Власти Ливана обвинили в произошедшем Израиль. С 19 сентября израильская армия начала наносить авиаудары по ливанской территории. 23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

28 сентября стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла был ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута. Информацию подтвердили в самой организации. В ходе операции по уничтожению Насраллы Израиль сбросил на южный пригород Бейрута 85 бомб весом в одну тонну.

Ранее в МИД Ирана увидели в ликвидации лидера «Хезболлы» новый этап сопротивления.