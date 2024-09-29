СМИ исключили назначение Буданова послом после возможного увольнения

Глава главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) не станет послом, если его уволят в ближайшее время, сообщает украинское издание «Новое время» со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его данным, место Буданова может занять действующий глава Службы внешней разведки республики Олег Иващенко.

Украинские СМИ писали о возможной смене руководства минобороны и главного управления разведки Украины еще 20 сентября. Это произошло после увольнения двух заместителей Буданова. По информации источников «Украинской правды» и издания «Бабель», это было сделано без согласования с главой ГУР. Один из источников «Бабеля», близкий к ситуации, считает, что за таким решением стоит сам Буданов. По мнению другого источника, решение было принято в офисе президента Украины с целью ослабить главу ГУР. Версию о намерении ослабить Буданова подтвердили и источники «Страны.ua»: якобы у него плохие отношения с главой офиса президента Андреем Ермаком, который, как считается, имеет большое влияние на Зеленского.

В прошлом украинские СМИ часто заранее узнавали об изменениях в руководстве страны. Так, с конца прошлого года они писали о возможной отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. В итоге это произошло в феврале 2024 года. Бывшему главнокомандующему ВСУ Зеленский предложил и дальше быть «в команде украинского государства». Сейчас Залужный является послом Украины в Великобритании.

Ранее офис Зеленского обвинили в устранении от власти политиков-конкурентов.