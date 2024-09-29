Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СМИ исключили назначение Буданова послом после возможного увольнения

«Новое время»: Буданов не станет послом в случае отставки

close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Глава главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) не станет послом, если его уволят в ближайшее время, сообщает украинское издание «Новое время» со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его данным, место Буданова может занять действующий глава Службы внешней разведки республики Олег Иващенко.

Украинские СМИ писали о возможной смене руководства минобороны и главного управления разведки Украины еще 20 сентября. Это произошло после увольнения двух заместителей Буданова. По информации источников «Украинской правды» и издания «Бабель», это было сделано без согласования с главой ГУР. Один из источников «Бабеля», близкий к ситуации, считает, что за таким решением стоит сам Буданов. По мнению другого источника, решение было принято в офисе президента Украины с целью ослабить главу ГУР. Версию о намерении ослабить Буданова подтвердили и источники «Страны.ua»: якобы у него плохие отношения с главой офиса президента Андреем Ермаком, который, как считается, имеет большое влияние на Зеленского.

В прошлом украинские СМИ часто заранее узнавали об изменениях в руководстве страны. Так, с конца прошлого года они писали о возможной отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. В итоге это произошло в феврале 2024 года. Бывшему главнокомандующему ВСУ Зеленский предложил и дальше быть «в команде украинского государства». Сейчас Залужный является послом Украины в Великобритании.

Ранее офис Зеленского обвинили в устранении от власти политиков-конкурентов.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами