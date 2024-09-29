Украинские СМИ сообщили о возможной отставке главы ГУР Буданова

Глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) может в ближайшее время покинуть свой пост. Об этом сообщает «Радио NV» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Как отмечается в Telegram-канале радиостанции, преемник Буданова, вероятно, уже избран.

23 сентября украинское издание «Страна» со ссылкой на источники писало, что действующего руководителя ГУР могут сместить с занимаемого им поста из-за конфликта с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. В материале отмечалось, что лишиться своего поста также может глава минобороны Украины Рустем Умеров. По другой версии источников, Умеров может сохранить свое кресло, однако «чистки» пройдут среди его заместителей.

По данным украинских СМИ, ГУР вместо Буданова может возглавить его бывший заместитель Олег Иващенко, руководящий Службой внешней разведки, а его место в свою очередь займет Умеров. Источники связывают возможные отставки с главой офиса президента Андреем Ермаком.

28 сентября депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский и глава генштаба Анатолий Баргилевич пропали из поля зрения общественности. Первый, по ее словам, «прячется» на своей даче, а второй, предположительно, попался на взятках.

Ранее депутат рассказала о закулисной борьбе в командовании Украины.