В СК оценили ущерб зданию в Курске после атаки ВСУ

Здание в Курске получило в воскресенье значительные повреждения в результате атаки Украины, заявили в главном военном следственном управлении Следственного комитета России. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что в результате атаки украинской стороны значительные разрушения получило здание на улице Ленина.

Уточняется, что все осколки и фрагменты беспилотного летательного аппарата будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения его типа и вида.

Утром 29 сентября мэр Курска Игорь Куцак заявил, что многоквартирный жилой дом в городе получил повреждения в результате внешнего воздействия.

Он рассказал, что речь идет о здании №2/4 на Красной площади. Глава населенного пункта вместе с исполняющим обязанности председателя правительства Курской области Алексеем Дедовым лично побывали на месте происшествия.

Как отметил Куцак, оценить нанесенный жильцам ущерб должны будут члены специальной комиссии. На основании их отчета владельцам квартир в поврежденном здании предоставят компенсации, предназначенные для ремонта помещений.

Ранее в Курской области из-за ракетного удара был разрушен краеведческий музей.