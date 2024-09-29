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Медики назвали причину гибели лидера «Хезболлы»

Reuters: лидер «Хезболлы» Насралла мог умереть из-за удара взрывной волны

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Wikimedia Commons

Причиной смерти генерального секретаря ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы могла стать взрывная волна при авиаударе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в медицинской сфере и органах безопасности.

Как утверждают источники агентства, на теле Насраллы нет прямых ранений, и, вероятнее всего, причиной его смерти стала «тупая травма от силы взрыва».

27 сентября армия Израиля нанесла авиаудар по главному штабу «Хезболлы» в Бейруте. В результате атаки более 70 человек пострадали, а лидер организации и его дочь были ликвидированы.

Устранение Насраллы вызвало бурную реакцию в мире. Так, Иран обвинил в организации удара США и пообещал еще больше усилить борьбу с Вашингтоном.

Сами США в свою очередь приветствовали ликвидацию Насраллы и назвали ее «мерой справедливости». Россия же осудила Израиль, а также предупредила об опасности «большой войны» на Ближнем Востоке. Как политики реагировали на уничтожение лидера «Хезболлы» — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появились кадры развалин бункера Хасана Насраллы.

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