В окрестностях Дамаска произошли взрывы

Взрывы прогремели в окрестностях Дамаска, причины устанавливаются. Об этом сообщил сирийский телеканал «Аль-Ихбария», передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что израильский беспилотник атаковал автомобиль на шоссе, ведущем к аэропорту Дамаска.

В начале сентября самолеты Военно-воздушных сил Израиля нанесли удары по территории Сирии. Атакам подверглись объекты, находящиеся в провинциях Дамаск, Тартус и Хомс. После первого удара последовала вторая серия атак израильской авиации. Израиль также нанес удар по находящемуся в провинции Хама сирийскому научно-исследовательскому центру.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что российская сторона требует прекратить бомбежки территории Сирии, которые мешают политическому урегулированию ситуации в республике.

Ранее Израиль ударил по военному объекту в Сирии на границе с Ливаном.