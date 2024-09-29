Россия может вскоре занять крупный населенный пункт в ДНР

Россия может вскоре занять Угледар в ДНР. Об этом рассказал «Ленте.ру» капитан запада первого ранга Василий Дандыкин.

«Судя по всему, это должно произойти в ближайшее время, скажем так, неделька», — предположил военный.

По словам Дандыкина, город удерживают небольшие силы — «остатки 72-й бригады», а подъезды к нему уже находятся под огневым контролем ВС РФ. При этом город является стратегически важным населенным пунктом.

«Это южный фланг, один из мощных укрепрайонов, который был создан. Это очевидно, потому что бои там длились больше двух лет. Соответственно, сейчас обстановка складывается примерно такая же, как это было в Авдеевке, когда они ушли», — рассказал он.

Перед этим украинский военный написал в своем личном канале о фактическом окружении ВС РФ в Угледаре.

Ранее Дандыкин заявил, что наемники-поляки ВСУ несут тяжелые потери в Курской области.