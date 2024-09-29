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Алаудинов заявил, что ВСУ выжигают поля в Курской области

Алаудинов: ВСУ жгут поля в Курской области, пытаясь навредить населению

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов заявил, что в Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) выжигают поля, пытаясь навредить населению. Его слова приводит РИА Новости.

«Максимально пытаются навредить и населению, и в принципе за счет того, что они выжигают поля, они пытаются, если там есть наши подразделения, им навредить», — сказал он.

При этом он сказал, что у ВСУ «в то же время ничего не меняется».

«Сама ситуация с нашими подразделениями, которые стойко стоят, уничтожая противника, она не дает им покоя», — добавил Алаудинов.

Накануне Алаудинов отреагировал в своем Telegram-канале на слухи о своем якобы пленении, отметив, что был не в курсе происходящего. Он также высказал свое мнение о распространении таких слухов, добавив, что не считает нужным на них реагировать. Командир спецназа сравнил себя со львом, который не обращает внимания на лаянье собак.

Ранее Алаудинов сообщил об аферистах, представлявшихся бойцами спецназа «Ахмат».

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