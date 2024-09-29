ЦАХАЛ нанес новый точечный удар по Бейруту

Израильские военные нанесли новый удар по району Дахия в ливанской столице, где базируется шиитское движение «Хезболла», заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что подробности об ударе уточнят позднее.

27 сентября армия Израиля нанесла авиаудар по главному штабу «Хезболлы» в Бейруте. В результате пострадали более 70 человек, а лидер организации Хасан Насралла и его дочь были ликвидированы.

Устранение Насраллы вызвало бурную реакцию в мире. Так, Иран обвинил в организации удара США, после чего пообещал еще больше усилить борьбу.

После ликвидации лидера шиитской организации «Хезболла» Хасана Насраллы на месте его бункера в Бейруте образовалась гигантская воронка.

Сами США ликвидацию Насраллы приветствовали, назвав ее «мерой справедливости». Россия со своей стороны осудила Израиль, а также предупредила об опасности «большой войны» на Ближнем Востоке. Как политики реагировали на уничтожение лидера «Хезболлы» — в материале «Газеты.Ru».

Ранее американские СМИ сообщили, что глава Пентагона был в ярости, когда ему сообщили о покушении на Насраллу.