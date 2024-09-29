В Германии вспахали поле советским танком, чтобы переселить жаб

В Германии фермеры вспахали заброшенное поле площадью 10 гектаров у города Шверин при помощи советского танка Т-55, который переоборудовали в экскаватор. Об этом пишет немецкая газета Bild.

Таким образом поле подготовили к тому, чтобы заселить его жабами и ящерицами из других районов. Помимо Т-55, в процедуре подготовки к заболачиванию принимал участие экскаватор, созданный на основе боевой машины пехоты Marder.

«Мелководья глубиной до 30 см создаются путем круговых движений танка на месте. Используя танковый тягач, мы можем вдвое сократить производственные затраты... и сэкономить много времени», — рассказал обер-бургомистр Шверина Рико Баденшир.

По его словам, благодаря тяжелой технике объект можно подготовить не за несколько недель, а всего за пару дней.

Пока в Германии создают условия для переселения жаб, в Польше собираются начать борьбу с бобрами. По словам польского премьера Дональда Туска, эти грызуны наносят вред дамбам — насыпям от наводнения, создаваемым в регионах, подверженных паводкам. При этом он добавил, что любые действия в отношении бобров должны идти в рамках закона.

Ранее сообщалось, что в Петербурге волонтеры перенесли через дорогу 17,5 тысячи жаб.