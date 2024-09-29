СК ожидает появления новых фигурантов в деле о сухпайках

Следственный комитет России ожидает появления новых фигурантов в деле экс-заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

«По настоящему уголовному делу необходимо установить всех соучастников преступлений, выполнить иные следственные и процессуальные действия, необходимость которых возникнет в ходе следствия», — говорится в материалах дела.

До этого сообщалось, что следствие продолжает оценку ущерба по делу о сухпайках.

Экс-замминистра обороны отвечал в ведомстве за материально-техническое обеспечение армии. Его арестовали в июле, 24 сентября ему продлили арест. В правоохранительных органах сообщали, что Булгаков лоббировал интересы «Грязинского пищевого комбината», используя служебное положение.

По данным РИА Новости, под руководством генерала комбинат поставлял в войска некачественные продукты питания по завышенной стоимости: мясо говядины заменяли свининой и курятиной, а энергетическая ценность сухпайков занижалась, вследствие чего экспертиза признала их запрещенными к использованию. Подробнее о деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Булгаков заявил, что не может скрыться от следствия за границей из-за санкций.