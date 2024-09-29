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WSJ назвала причины неудач оборонных усилий ЕС

WSJ: оборонные усилия Евросоюза увязли в бюрократии и нехватке финансов

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Министерство обороны РФ

Оборонная система Евросоюза столкнулась с бюрократией и нехваткой финансов. Об этом пишет газета Wall Street Journal (WSJ).

«Усилия по-прежнему увязают в бюрократии, узких местах, настороженном отношении общественности к производству оружия и отказе банков выдавать кредиты», — говорится в публикации.

Авторы отмечают, что даже европейские страны, которые выступили инициаторами поддержки Украины, сталкиваются с большими препятствиями.

В конце августа стало известно, что страны ЕС после начала СВО увеличили расходы на оборону с €200 до €300 млрд.

До этого сообщалось, что министры обороны стран Евросоюза намерены обсудить использование прибыли от замороженных российских активов для военной помощи Украине.

Ранее в ЕК рассказали о желании превратить ЕС в «оборонный союз».

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