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В сеть попали кадры удара по курской Красной площади

В сеть попал удар украинского дрона по жилому дому на Красной площади в Курске

В сеть попали кадры удара украинского дрона по жилому дому на Красной площади в Курске. Их опубликовал Telegram-канал Baza.

На кадрах видно, что в результате удара была повреждена автобусная остановка рядом с домом.

Telegram-канал SHOT пишет, что при ударе пострадали две квартиры — в одной из них взрывной волной выбило двери и перебило трубы водоснабжения. При этом из жителей никто не пострадал.

До этого мэр Курска Игорь Куцак заявил о повреждении жилого дома №2/4 на Красной площади «из-за внешнего воздействия». Глава населенного пункта вместе с исполняющим обязанности председателя правительства Курской области Алексеем Дедовым лично побывали на месте происшествия.

Как отметил Куцак, оценить нанесенный жильцам ущерб должны будут члены специальной комиссии. На основании их отчета владельцам квартир в поврежденном здании предоставят компенсации, предназначенные для ремонта помещений.

Ранее в Госдуме оценили возможность дополнительной мобилизации.

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