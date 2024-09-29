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На место командира 72-й бригады ВСУ назначили военкома Одесской области

Депутат Рады Безуглая: на место командира 72-й бригады ВСУ назначили Охрименко

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Serhii Nuzhnenko/Reuters

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила в своем Telegram-канале об увольнении командира 72-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ивана Винника.

По ее словам, на место Винника назначен военком Одесской области Александр Охрименко, который имел опыт управления 14-й бригадой ВСУ.

«<...> Год назад [Валерий] Залужный, после скандалов с коррупцией одесского военкома [Евгения] Борисова, которого тогдашний главнокомандующий защищал до последнего, назначил этого комбрига на должность руководителя одесского ТЦК (территориального центра комплектования, аналог военкомата. — «Газета.Ru»)», — написала Безуглая.

По мнению депутата, решение о назначении Охрименко является нелогичным, поскольку он больше года не видел реальных боевых действий.

72-я бригада украинских войск отвечала за удержание города Угледара в Донецкой народной республике (ДНР). Незадолго до этого на ее странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) появилось сообщение об отставке Винника.

28 сентября агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что украинские войска в Угледаре оказались заблокированы. Отмечается, что единственная грунтовая дорога, по которой ВСУ еще пытаются выходить, находится под полным огневым контролем российских войск.

Ранее украинский аналитик Руслан Микула назвал сроки потери Угледара в ДНР.

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