В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура

В ночь на 29 сентября несколько объектов инфраструктуры в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области получили повреждения. Об этом сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.

При этом он не раскрывал, какие объекты получили повреждения.

Накануне Федоров заявил, что на территории региона было зафиксировано не менее 429 взрывов. Он добавил, что поступили данные о разрушении нескольких объектов инфраструктуры. Чиновник и тогда не уточнил, о каких именно объектах шла речь.

Вечером 27 сентября сообщалось о взрывах в контролируемом ВСУ городе Запорожье.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для украинской армии.