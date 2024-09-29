Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, что Михаил Ефремов просил отправить его из колонии на СВО

SHOT: актер Михаил Ефремов просился танкистом на СВО

close
«Иван Охлобыстин»' class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «Иван Охлобыстин»

Актер Михаил Ефремов просил отправить его в зону спецоперации на Украине. Об этом рассказал SHOT источник из окружения семьи артиста.

По его словам, в самом начале СВО Ефремов заявил, что собрался ходатайствовать об отправке в зону спецоперации. Он заявил, что готов быть танкистом, так как умеет водить, а с алкоголем после отправки в колонию он распрощался. Однако близкие и руководство колонии отговорили его. Актеру предложили развиваться творчески и работать в швейном цеху. Позже артиста перевели в библиотеку, где он выдает книги и пишет стихи.

19 августа СМИ сообщили, что сторона защиты уже якобы подготовила новое ходатайство об УДО, присовокупив медицинские справки, и будет настаивать, что нахождение в колонии грозит актеру инсультом. Позднее адвокат Ефремова Юрий Падалко заявил, что защита пока не собрала все документы, необходимые для того, чтобы подать на УДО.

Ранее адвокат Добровинский усомнился в уходе Ефремова на СВО ради УДО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами