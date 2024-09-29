Стало известно, что Михаил Ефремов просил отправить его из колонии на СВО

Актер Михаил Ефремов просил отправить его в зону спецоперации на Украине. Об этом рассказал SHOT источник из окружения семьи артиста.

По его словам, в самом начале СВО Ефремов заявил, что собрался ходатайствовать об отправке в зону спецоперации. Он заявил, что готов быть танкистом, так как умеет водить, а с алкоголем после отправки в колонию он распрощался. Однако близкие и руководство колонии отговорили его. Актеру предложили развиваться творчески и работать в швейном цеху. Позже артиста перевели в библиотеку, где он выдает книги и пишет стихи.

19 августа СМИ сообщили, что сторона защиты уже якобы подготовила новое ходатайство об УДО, присовокупив медицинские справки, и будет настаивать, что нахождение в колонии грозит актеру инсультом. Позднее адвокат Ефремова Юрий Падалко заявил, что защита пока не собрала все документы, необходимые для того, чтобы подать на УДО.

Ранее адвокат Добровинский усомнился в уходе Ефремова на СВО ради УДО.