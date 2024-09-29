Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-полковник СБУ предрек деморализацию украинских войск

Экс-полковник СБУ Стариков: ВСУ потеряют боевой дух из-за ударов по энергетике

close
Gleb Garanich/Reuters

Уничтожение большей части энергетической инфраструктуры Украины российской армией может привести к потере боевого духа среди солдат ВСУ, считает полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала «ПолитЭксперт».

«Сам президент [Украины Владимир] Зеленский заявил, что 80% энергетики у нас уничтожено. Осталось 20%. <…> Если тыл и войска не связаны друг с другом, и в тылу еще хуже, чем в войсках, то это может привести к снижению морально-боевого духа личного состава», — сказал Стариков.

По мнению отставного полковника СБУ, Украина может не пережить грядущую зиму, если РФ продолжит атаки по оставшимся энергообъектам в стране.

О том, что приближающаяся зима может стать для Украины самой суровой с начала конфликта с Россией пишут и западные издания. Острый дефицит энергоресурсов признают и в Киеве, а психологическая усталость населения сказывается на результатах опросов общественного мнения: все больше украинцев согласны на территориальные уступки. Подробнее о ситуации с украинской энергетикой — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине рассказали, когда в стране начнутся длительные отключения электроэнергии.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами