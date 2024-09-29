Экс-полковник СБУ предрек деморализацию украинских войск

Уничтожение большей части энергетической инфраструктуры Украины российской армией может привести к потере боевого духа среди солдат ВСУ, считает полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала «ПолитЭксперт».

«Сам президент [Украины Владимир] Зеленский заявил, что 80% энергетики у нас уничтожено. Осталось 20%. <…> Если тыл и войска не связаны друг с другом, и в тылу еще хуже, чем в войсках, то это может привести к снижению морально-боевого духа личного состава», — сказал Стариков.

По мнению отставного полковника СБУ, Украина может не пережить грядущую зиму, если РФ продолжит атаки по оставшимся энергообъектам в стране.

О том, что приближающаяся зима может стать для Украины самой суровой с начала конфликта с Россией пишут и западные издания. Острый дефицит энергоресурсов признают и в Киеве, а психологическая усталость населения сказывается на результатах опросов общественного мнения: все больше украинцев согласны на территориальные уступки. Подробнее о ситуации с украинской энергетикой — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине рассказали, когда в стране начнутся длительные отключения электроэнергии.