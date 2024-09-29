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Над Россией за ночь сбили более 120 беспилотников

Минобороны: системы ПВО за ночь уничтожили 125 украинских дронов над РФ

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Shutterstock

В ночь на 29 сентября над Россией уничтожили 125 крылатых беспилотников, запущенных с территории Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, больше всего дронов сбили над Волгоградской областью — 67 единиц. Кроме того, системы противовоздушной обороны уничтожили 17 летательных аппаратов над Белгородской областью, 17 — над Воронежской, 18 — над Ростовской, по одному — над Брянской, Курской областями и Краснодарским краем, а также еще три — над Азовским морем.

Отмечается, что перехваченные дроны ВСУ намеревались использовать для совершения террористических атак на российские объекты.

Комментируя атаку беспилотников на Волгоградскую область, ее глава Андрей Бочаров заявил, что в результате случившегося никто не пострадал. Также, по его словам, ни гражданские, ни военные объекты повреждений не получили. При этом в регионе после атаки дронов загорелась сухая трава, однако пожары оперативно потушили.

Ранее сообщалось, что в Воронеже один из сбитых украинских дронов упал на жилой комплекс.

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