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Петербургский повар взял пример с прадедушки и ушел на СВО

РИА Новости: петербургский повар ушел на СВО по примеру прадеда

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Повар-кондитер из Санкт-Петербурга ушел добровольцем на специальную военную операцию, взяв пример с прадеда, который в годы Великой Отечественной войны служил на армейской кухне. Об этом сообщает РИА Новости.

Старший повар мотострелкового батальона с позывным «Оспа» рассказал, что не стал дожидаться повестки, когда началась частичная мобилизация, и ушел на СВО. По его словам, он принял такое решение, чтобы поднимать боевой дух военных вкусной едой.

Мужчина подчеркнул, что не «отсиживался» на кухне: отправлял еду и боеприпасы на переднюю линию.

Ранее он работал в ресторанах Санкт-Петербурга. Дед «Оспы» ушел на войну в 1941 году, сначала командовал пулеметной ротой, а затем, после ранения, служил поваром.

До этого сообщалось, что начальник отдела администрации Белгородской области Андрей Чарыков отправился на СВО.

Кроме того, свои полномочия ради ухода в зону СВО сложил глава Дмитриевского района Курской области Алексей Рябыкин. Он уточнил, что принял непростое решение в связи с «выполнением задач» в добровольческом формировании на территории южного федерального округа.

Ранее американец пошел в российскую армию добровольцем и уехал на СВО.

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