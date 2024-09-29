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О преступлениях ВСУ в Херсонской области собраны сотни томов

Сальдо: российские следователи собрали сотни томов преступлений киевского режима

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские следователи собрали сотни томов о преступлениях Украины против мирного населения Херсонской области. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо, слова которого передает РИА Новости.

«Информация о преступлениях киевского режима против мирного населения не просто собирается, а тщательно документируется. Здесь работают российские следователи. Готовы сотни томов уголовных дел с конкретными фактами и установленными причастными лицами», — заявил он.

19 сентября Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ задержала жителя города Геническа в Херсонской области по обвинению в публичном оправдании и пропаганде терроризма. По информации журналистов, под стражей оказался сторонник украинского батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Следователи установили, что в апреле 2024 года мужчина несколько раз опубликовал в социальных сетях комментарии, оправдывающие деятельность данного военизированного объединения.

Ранее в Харьковской области начали отключать свет и воду за отказ от эвакуации.

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