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Израиль уничтожил почти половину ракет «Хезболлы» за неделю

Politico: Израиль ликвидировал почти половину ракет «Хезболлы» за неделю

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Ohad Zwigenberg/AP

Армия обороны Израиля уничтожила почти половину ракет шиитского движения «Хезболла» в течение недели. Об этом пишет издание Politico.

«Неделя военных операций Израиля привела к уничтожению, по некоторым израильским оценкам, почти половины огромного арсенала ракет», — отмечает издание.

По данным Politico, Израиль предупредил, что если «Хезболла» не выведет все свои силы к северу от реки Литани, в 18 километрах от границы Израиля и Ливана, ЦАХАЛ начнет наземную атаку.

23 сентября Израиль заявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане, которая получила кодовое название «Стрелы севера».

По заявлению ЦАХАЛ, целью операции является инфраструктура «Хезболлы», которую шиитская группировка строила последние 20 лет. Начальник Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви заявил, что действия военных направлены на создание условий для возвращения жителей севера Израиля в свои дома.

«Хезболла» в ответ также атакует Израиль. В ночь на 28 сентября ЦАХАЛ зафиксировал запуск по израильской территории по меньшей мере 65 ракет из Ливана. Подробности о происходящем на Ближнем Востоке собрала «Газета.Ru».

Ранее в США указали на подготовку Израилем возможного наземного вторжения в Ливан.

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Операция Израиля в Ливане
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