Вооруженные силы России ликвидировали гаубицу Krab польского производства в зоне специальной военной операции. Об этом передает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Иностранную артиллерийскую установку удалось уничтожить расчетам 152-мм самоходных пушек 2С5 «Гиацинт-С» группировки войск «Запад».

Координаты о ее местонахождении передали разведчики. Затем было принято решение нанести удар артиллерией. Объективный контроль, проведенный с помощью беспилотника, подтвердил уничтожение гаубицы.

Польская гаубица Krab уже неоднократно становилась целью Вооруженных сил России. В частности, в сентябре такую установку ликвидировали в Курской области с помощью боеприпаса «Ланцет».

Президент Польши Анджей Дуда отмечал, что за время проведения специальной военной операции Варшава поставила Киеву свыше 1 тысячи единиц различной военной техники — танков, самолетов, бронетранспортеров и самоходных артиллерийских установок.

По его словам, Польша потратила на помощь Украине 3,3% своего ВВП, что приравнивается к сумме около 100 миллиардов злотых (более $26 миллиардов).

Ранее Дуда признал, что в атаке ВСУ на Курскую область участвуют польские танки.