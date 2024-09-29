Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские бойцы уничтожили польскую гаубицу в зоне СВО

Минобороны: российская армия уничтожила польскую гаубицу Krab в зоне СВО

close
militaryfactory.com

Вооруженные силы России ликвидировали гаубицу Krab польского производства в зоне специальной военной операции. Об этом передает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Иностранную артиллерийскую установку удалось уничтожить расчетам 152-мм самоходных пушек 2С5 «Гиацинт-С» группировки войск «Запад».

Координаты о ее местонахождении передали разведчики. Затем было принято решение нанести удар артиллерией. Объективный контроль, проведенный с помощью беспилотника, подтвердил уничтожение гаубицы.

Польская гаубица Krab уже неоднократно становилась целью Вооруженных сил России. В частности, в сентябре такую установку ликвидировали в Курской области с помощью боеприпаса «Ланцет».

Президент Польши Анджей Дуда отмечал, что за время проведения специальной военной операции Варшава поставила Киеву свыше 1 тысячи единиц различной военной техники — танков, самолетов, бронетранспортеров и самоходных артиллерийских установок.

По его словам, Польша потратила на помощь Украине 3,3% своего ВВП, что приравнивается к сумме около 100 миллиардов злотых (более $26 миллиардов).

Ранее Дуда признал, что в атаке ВСУ на Курскую область участвуют польские танки.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами