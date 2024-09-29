Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес удар по боевикам ВСУ в курском приграничье

Экипаж российской армейской авиации на вертолете Ми-28НМ уничтожил живую силу и бронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в публикации.

По данным оборонного ведомства, личный состав и бронированная техника украинской армии были успешно уничтожены в результате удара.

Среди прочего в Минобороны отметили, что удар Вооруженных сил РФ был нанесен авиационными ракетами по разведанным целям противника. Также в ведомстве заключили, что после применения авиационных средств поражения экипаж благополучно вернулся на площадку вылета.

До этого появилось видео, как подразделение российской войсковой группировки «Север» использовало барражирующий боеприпас «Ланцет» для уничтожения боевой бронированной машины ВСУ в приграничном районе Курской области.

Ранее над Луганском система ПВО сбила неизвестный объект.