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В Воронеже один из сбитых украинских дронов упал на жилой комплекс

Губернатор Гусев сообщил, что несколько сбитых украинских БПЛА упало в Воронеже

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Shutterstock

Несколько украинских беспилотников были подавлены и сбиты на территории Воронежа и пригородов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

«Несколько подавленных и сбитых украинских БПЛА упало в Воронеже и пригородах. По предварительным данным, пострадавших нет», — заявил глава региона.

По его словам, один из дронов упал на жилой комплекс на Московском проспекте, вызвав возгорание, которое удалось оперативно локализовать. Еще один пожар возник в левобережной части города.

Помимо этого, несколько сбитых БПЛА упали на окраинах города и за его пределами, предварительно повреждена крыша одного дома. Пострадавших нет.

В ночь на 29 сентября сообщалось, что силы противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата в Азовском районе Ростовской области.

Ранее на территории колледжа в Белгородской области упал украинский БПЛА.

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