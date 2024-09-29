В Воронеже один из сбитых украинских дронов упал на жилой комплекс

Несколько украинских беспилотников были подавлены и сбиты на территории Воронежа и пригородов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

«Несколько подавленных и сбитых украинских БПЛА упало в Воронеже и пригородах. По предварительным данным, пострадавших нет», — заявил глава региона.

По его словам, один из дронов упал на жилой комплекс на Московском проспекте, вызвав возгорание, которое удалось оперативно локализовать. Еще один пожар возник в левобережной части города.

Помимо этого, несколько сбитых БПЛА упали на окраинах города и за его пределами, предварительно повреждена крыша одного дома. Пострадавших нет.

В ночь на 29 сентября сообщалось, что силы противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата в Азовском районе Ростовской области.

Ранее на территории колледжа в Белгородской области упал украинский БПЛА.