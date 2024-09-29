В МИД Венесуэлы рассказали о еще одном «проявлении варварства» Израиля

Власти Венесуэлы осудили ликвидацию лидера ливанского шиитского движения «Хезболлы» Хасана Насраллы и назвали произошедшее новым проявлением варварства правительства Израиля. Об этом говорится в заявлении МИД Венесуэлы, передает ТАСС.

«Венесуэла решительно осуждает атаки Израиля по югу Бейрута и его окрестностям, которые стали страшной бойней», — отмечается в заявлении.

В дипведомстве добавили, что «кровавая операция сионистского режима против безоружных людей вновь показывает варварство» властей Израиля.

Также в МИД Венесуэлы отметил, что Израиль выступает в союзе с США, прибегая к «фальшивым мирным переговорам», а также ряду «бесконечных обманных дипломатических махинаций».

Среди прочего в заявлении говорится, что у Израиля «есть жуткие планы», в ходе которых они «уничтожают целые народы», начав с сектора Газа, перекинувшись на Ливан и угрожая распространиться на другие страны — Сирию, Ирак, Иран и Иорданию.

Ликвидация Израилем лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы вызвало бурную реакцию в мире. Иран обвинил в организации удара США, после чего пообещал еще больше усилить борьбу, тогда как Россия осудила Израиль, а также предупредила об опасности «большой войны» на Ближнем Востоке. Как политики реагируют на уничтожение лидера «Хезболлы» — в материале «Газеты.Ru».

Ранее была раскрыта причина ликвидации США лидера «Хезболлы» Насраллы.