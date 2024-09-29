В Иордании упала ракета, запущенная с юга Ливана

В Иордании упала ракета «Град», запущенная с южной части Ливана, инцидент случился в безлюдной пустынной местности в районе Эль-Муваккар. Об этом передает местное агентство новостей Petra.

В результате происшествия никто не пострадал, материального ущерб нет, заявил представитель Вооруженных сил Иордании.

Он отметил, что системы ПВО будут продолжать бороться с ракетами и беспилотниками, которые нарушают воздушное пространство Иордании.

До этого представитель МИД Иордании Суфьян аль-Куда заявлял, что эскалация конфликта между Израилем и ливанской «Хезболлой» может привести к серьезному военному противостоянию во всем регионе. Дипломат подчеркивал, что продолжение операции еврейского государства в секторе Газа и неспособность согласовать прекращение огня приближает региональную войну.

Посол России в Иордании Глеб Десятников отмечал, что страны Ближнего Востока осознают, что регион не выдержит крупномасштабной войны. По его словам, Россия поддерживает позицию Иордании, которая считает, что корень эскалации кроется в продолжающемся насилии в секторе Газа.

Ранее ВВС Иордании увеличили количество вылетов.