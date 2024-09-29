В МИД Ирана увидели в ликвидации лидера «Хезболлы» новый этап сопротивления

Глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что ликвидация лидера ливанского движения «Хезболла» не станет концом сопротивления, передает Al Mayadeen.

По его словам, уход Насраллы — большая потеря.

«Она знаменует начало нового этапа, характеризующегося еще большей силой», — заявил дипломат.

27 сентября ЦАХАЛ нанес авиаудар по главному штабу «Хезболлы» в Бейруте. Его целью был генсек «Хезболлы» Насралла из-за того, что он отказался прекратить атаки на Израиль и порвать сотрудничество с ХАМАС. В результате удара, по данным минздрава Ливана, более 70 человек пострадали. На этом фоне премьер Нетаньяху срочно вылетел в Израиль из США. В Пентагоне заявили, что не знали о готовящейся операции ЦАХАЛ.

В ночь на 20 сентября Иран потребовал срочного заседания Совбеза ООН из-за атак Израиля в Ливане. Постпредство Ирана напомнило о последствиях действий Израиля для регионального и международного мира и безопасности и призвало Совбез ООН решительно осудить его шаги.

Ранее СМИ узнали о подготовке Израиля к ограниченной наземной операции в Ливане.