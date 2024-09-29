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В силовых структурах раскрыли, что сбили в небе над Луганском

РИА Новости: в небе над Луганском сбили беспилотник с кассетным боеприпасом

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Valentyn Ogirenko/Reuters

В небе над Луганском силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат, который нес кассетный боеприпас. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Система ПВО поразила летательный аппарат Вооруженных сил Украины. Обломки БПЛА упали в черте города, отмечает издание.

До этого сообщалось, что в Луганске около 1:50 мск сработала система ПВО, сбив неизвестный на тот момент объект.

ВСУ неоднократно обстреливали Луганск. В июне город подвергся массированному обстрелу со стороны Украины. По словам пресс-секретаря главы ЛНР Анны Романовой, украинская армия выпустила шесть американских ракет ATACMS. При этом большую часть снарядов ликвидировала российская система противовоздушной обороны.

А в начале августа украинские военнослужащие обстреляли Луганск, выпустив 12 ракет западного производства. По предварительной информации, ВСУ использовали восемь ракет ATACMS и четыре ракеты Storm Shadow. В результате ударов в некоторых районах города произошли очаговые возгорания.

Ранее обстрел Луганска связали с разрешением Украине бить по РФ американским оружием.

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