Режим воздушной опасности объявлен в Липецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.

«Объявлен желтый уровень «Воздушная опасность» по Липецкой области», — сказано в сообщении.

В последний раз режим воздушной опасности был объявлен в Липецкой области 12 сентября.

В ночь на 28 сентября в небе над Луганском система противоракетной обороны сбила неизвестный объект. Силы ПВО сработали около 1:05 мск, затем фиксировалось падение неидентифицированного объекта, отмечает издание. В силовых структурах подтвердили работу системы ПВО, сейчас выясняются все обстоятельства.

Также сообщалось, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата в Азовском районе Ростовской области.

Ранее украинский офицер назвал российскую ПВО одной из лучших в мире.