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Над Луганском система ПВО сбила неизвестный объект

РИА Новости: над Луганском силы ПВО уничтожили неизвестный объект

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VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

В небе над Луганском система противовоздушной обороны сбила неизвестный объект. Об этом сообщает РИА Новости.

Силы ПВО сработали около 1:05 мск, затем фиксировалось падение неидентифицированного объекта, отмечает издание.

В силовых структурах подтвердили работу системы ПВО, сейчас выясняются все обстоятельства.

В июне Луганск подвергся массированному обстрелу со стороны Украины. По словам пресс-секретаря главы ЛНР Анны Романовой, Вооруженные силы Украины выпустили в сторону города шесть американских ракет ATACMS. При этом большая часть снарядов была уничтожена российскими системами противовоздушной обороны.

А в начале августа украинские военнослужащие обстреляли Луганск, выпустив по городу 12 ракет западного производства. По предварительной информации, бойцы ВСУ использовали восемь ракет ATACMS и четыре ракеты Storm Shadow. В результате ударов в нескольких районах города случились очаговые возгорания.

Ранее в Луганске пытались устроить покушение на военкора.

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