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Израиль нанес четыре ракетных удара по пригороду Бейрута

Al Jadeed сообщил о взрывах на юге Бейрута после атаки ВВС Израиля

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Amir Cohen/Reuters

Истребители ВВС Израиля нанесли четыре ракетных удара по Шуэйфату, южному пригороду Бейрута, передает Al Jadeed.

По данным телеканала, мощные взрывы произошли на территории жилищного комплекса. Израильские ВВС атаковали подземную парковку. К месту ударов прибыли кареты скорой помощи и пожарные машины.

27 сентября ЦАХАЛ нанес авиаудар по главному штабу «Хезболлы» в Бейруте. Его целью был генсек «Хезболлы» Насралла из-за того, что он отказался прекратить атаки на Израиль и порвать сотрудничество с ХАМАС. В результате удара, по данным минздрава Ливана, более 70 человек пострадали. На этом фоне премьер Нетаньяху срочно вылетел в Израиль из США. В Пентагоне заявили, что не знали о готовящейся операции ЦАХАЛ.

В ночь на 28 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударах по складам с оружием ливанского движения «Хезболла» в южном пригороде Бейрута. Точечные удары наносились по гражданским зданиям в районе Дахия. ЦАХАЛ утверждает, что под ними находились склады «Хезболлы». Ливанское движение назвало эти заявления «лживыми».

Ранее Нетаньяху объяснил необходимость ликвидации лидера «Хезболлы».

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