В ряде регионов Украины отменили воздушную тревогу

Воздушная тревога отменена в четырех регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Предупреждение об угрозе с воздуха перестало действовать в Житомирской, Киевской, Полтавской и Черниговской областях.

Отмечается, что в настоящее время в красной зоне остаются Николаевская, Одесская и Сумская области.

Накануне сообщалось, что в Киевской области в результате удара было повреждено административное здание.

Утром того же дня глава администрации Полтавской области Филипп Пронин сообщал о повреждениях на объекте энергетической инфраструктуры, тогда как телеканал «Общественное» заявлял о взрывах в подконтрольном Вооруженным силам Украины городе Херсоне.

Российские военные продолжают наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как сообщают в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, а также военного управления и связи.

Ранее украинский офицер назвал российскую ПВО одной из лучших в мире.