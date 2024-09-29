Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В КНДР высказались о попытках США обострить ситуацию на Украине

КНДР: военная помощь США Украине толкает мир к ядерной войне

close
Shutterstock

Военная помощь Вашингтона Киеву толкает мир к ядерной катастрофе. Об этом заявила заместитель заведующего отделом Центрального Комитета правящей в КНДР Трудовой партии Кореи Ким Ё Чен, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) КНДР.

«Недавно США сообщили об очередном оказании военной помощи неонацистской марионеточной власти Украины на сумму более $8 миллиардов — это грубая ошибка», — заявила она.

Ким Ё Чен подчеркнула, что решительно осуждает подобные намеренные попытки США к обострению ситуации на Украине. По словам чиновника, Вашингтон поставками оружия намеревается «подвергнуть всю Европу ужасным бедствиям ядерной войны».

22 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны не понимают угроз, которые связаны с поставками на Украину вооружений, которые применяются против атомных электростанций. Дипломат среди прочего указала на то, что поставляемое Киеву оружие распространилось по Европейскому континенту, после чего перетекло на регион Ближнего Востока.

Ранее Лавров заявил о приверженности РФ урегулированию конфликта на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами