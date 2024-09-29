Военная помощь Вашингтона Киеву толкает мир к ядерной катастрофе. Об этом заявила заместитель заведующего отделом Центрального Комитета правящей в КНДР Трудовой партии Кореи Ким Ё Чен, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) КНДР.

«Недавно США сообщили об очередном оказании военной помощи неонацистской марионеточной власти Украины на сумму более $8 миллиардов — это грубая ошибка», — заявила она.

Ким Ё Чен подчеркнула, что решительно осуждает подобные намеренные попытки США к обострению ситуации на Украине. По словам чиновника, Вашингтон поставками оружия намеревается «подвергнуть всю Европу ужасным бедствиям ядерной войны».

22 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны не понимают угроз, которые связаны с поставками на Украину вооружений, которые применяются против атомных электростанций. Дипломат среди прочего указала на то, что поставляемое Киеву оружие распространилось по Европейскому континенту, после чего перетекло на регион Ближнего Востока.

Ранее Лавров заявил о приверженности РФ урегулированию конфликта на Украине.