ВСУ за сутки 38 раз обстреляли населенные пункты ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки 38 раз атаковали населенные пункты Донецкой народной республики (ДНР), ранения различной тяжести получили четыре мирных жителя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Следственном управлении Следственного комитета (СК) РФ по региону.

«38 фактов вооруженных атак вооруженных формирований Украины зафиксировано за прошедшие сутки. Поступили сведения о ранении четырех гражданских лиц», — говорится в сообщении.

По данным агентства, в результате ударов ВСУ по территории ДНР были повреждены три жилых домостроения, а также один объект гражданской инфраструктуры. Источник подчеркнул, что всего украинская армия выпустила 101 единицу различных боеприпасов по региону.

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