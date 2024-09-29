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ВСУ за сутки 38 раз обстреляли населенные пункты ДНР

ТАСС: четыре мирных жителя ранены в результате обстрелов ВСУ в ДНР

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки 38 раз атаковали населенные пункты Донецкой народной республики (ДНР), ранения различной тяжести получили четыре мирных жителя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Следственном управлении Следственного комитета (СК) РФ по региону.

«38 фактов вооруженных атак вооруженных формирований Украины зафиксировано за прошедшие сутки. Поступили сведения о ранении четырех гражданских лиц», — говорится в сообщении.

По данным агентства, в результате ударов ВСУ по территории ДНР были повреждены три жилых домостроения, а также один объект гражданской инфраструктуры. Источник подчеркнул, что всего украинская армия выпустила 101 единицу различных боеприпасов по региону.

До этого губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в селе Красный Октябрь Белгородской области FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль. В результате произошедшего пострадали трое человек, двух из них доставили в белгородскую городскую больницу №2 на попутном транспорте.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, как живут и работают жители Белгорода в условиях постоянных ракетных обстрелов.

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