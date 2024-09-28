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Из-за падения ливанской ракеты произошел пожар к востоку от Иерусалима

ЦАХАЛ: пожар произошел к востоку от Иерусалима из-за ливанской ракеты

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Juan Carlos Villa/Xinhua/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуск ракеты со стороны Ливана, которая упала в районе поселений к востоку от Иерусалима, в результате чего произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе израильской армии в Telegram-канале.

«После сирен, которые прозвучали в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега. — «Газета.Ru»), был зафиксирован один запуск снаряда со стороны Ливана по израильской территории», — говорится в сообщении.

По данным израильской армии, падение снаряда было зафиксировано районе Мицпе-Хагит, который находится к востоку от Иерусалима.

ЦАХАЛ среди прочего сообщил, что в настоящее время израильские пожарные совместно со спасательными службами ведут работы над тушением пожара, который был вызван упавшим снарядом в этом районе.

До этого израильская армия нанесла авиаудар по главному штабу «Хезболлы» в Бейруте. Его целью был генсек «Хезболлы» Насралла из-за того, что он отказался прекратить атаки на Израиль и порвать сотрудничество с ХАМАС. В результате удара, по данным минздрава Ливана, более 70 человек пострадали.

На этом фоне премьер Нетаньяху срочно вылетел в Израиль из США. В Пентагоне заявили, что не знали о готовящейся операции ЦАХАЛ.

Ранее Нетаньяху впервые после ликвидации лидера «Хезболлы» выступил публично.

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