Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЦАХАЛ заявил о ликвидации высокопоставленного члена разведки «Хезболлы»

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации высокопоставленного члена разведки «Хезболлы»

close
Amir Cohen/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале, что при ударе по Бейруту 28 сентября ликвидировала одного из высокопоставленных членов разведки ливанского движения «Хезболла».

Согласно посту, речь идет о Хасане Халиле Ясине, старшем сотруднике штаб-квартиры разведки «Хезболлы», который отвечал за идентификацию гражданских и военных целей на северной границе и в глубине территории Израиля.

«Ясин активно сотрудничал со всеми наступательными подразделениями «Хезболлы», лично участвовал в планировании терактов, совершенных во время войны против израильских гражданских лиц и солдат, а также планировал дополнительные атаки, которые должны были быть осуществлены в ближайшие дни», — утверждает ЦАХАЛ.

В ночь на 28 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударах по складам с оружием ливанского движения «Хезболла» в южном пригороде Бейрута. Точечные удары наносились по гражданским зданиям в районе Дахия. ЦАХАЛ утверждает, что под ними находились склады «Хезболлы». Ливанское движение назвало эти заявления «лживыми».

Накануне ЦАХАЛ нанес авиаудар по главному штабу «Хезболлы» в Бейруте. Его целью был генсек «Хезболлы» Насралла из-за того, что он отказался прекратить атаки на Израиль и порвать сотрудничество с ХАМАС. В результате удара, по данным минздрава Ливана, более 70 человек пострадали. На этом фоне премьер Нетаньяху срочно вылетел в Израиль из США. В Пентагоне заявили, что не знали о готовящейся операции ЦАХАЛ.

Ранее было названо имя возможного преемника ликвидированного генсека «Хезболлы».

Все новости на тему:
Операция Израиля в Ливане
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами