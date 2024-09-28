ЦАХАЛ заявил о ликвидации высокопоставленного члена разведки «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале, что при ударе по Бейруту 28 сентября ликвидировала одного из высокопоставленных членов разведки ливанского движения «Хезболла».

Согласно посту, речь идет о Хасане Халиле Ясине, старшем сотруднике штаб-квартиры разведки «Хезболлы», который отвечал за идентификацию гражданских и военных целей на северной границе и в глубине территории Израиля.

«Ясин активно сотрудничал со всеми наступательными подразделениями «Хезболлы», лично участвовал в планировании терактов, совершенных во время войны против израильских гражданских лиц и солдат, а также планировал дополнительные атаки, которые должны были быть осуществлены в ближайшие дни», — утверждает ЦАХАЛ.

В ночь на 28 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударах по складам с оружием ливанского движения «Хезболла» в южном пригороде Бейрута. Точечные удары наносились по гражданским зданиям в районе Дахия. ЦАХАЛ утверждает, что под ними находились склады «Хезболлы». Ливанское движение назвало эти заявления «лживыми».

Накануне ЦАХАЛ нанес авиаудар по главному штабу «Хезболлы» в Бейруте. Его целью был генсек «Хезболлы» Насралла из-за того, что он отказался прекратить атаки на Израиль и порвать сотрудничество с ХАМАС. В результате удара, по данным минздрава Ливана, более 70 человек пострадали. На этом фоне премьер Нетаньяху срочно вылетел в Израиль из США. В Пентагоне заявили, что не знали о готовящейся операции ЦАХАЛ.

Ранее было названо имя возможного преемника ликвидированного генсека «Хезболлы».