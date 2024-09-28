СМИ узнали, кто был целью атаки Израиля на Бейрут

Целью ракетных ударов израильских ВВС по южному пригороду Бейрута мог быть один из лидеров ливанского шиитского движения «Хезболла» Набиль Каук, передает Ynet.

Телеканал Al Hadath сообщил об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах Ливана. При этом уточняется, что атакован был район Шиях, где располагается один из офисов «Хезболлы».

В ночь на 28 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударах по складам с оружием ливанского движения «Хезболла» в пригороде Бейрута. Точечные удары наносились по гражданским зданиям в районе Дахия в южном пригороде города. ЦАХАЛ утверждает, что под ними находились склады «Хезболлы». Ливанское движение назвало эти заявления «лживыми».

Накануне ЦАХАЛ нанес авиаудар по главному штабу «Хезболлы» в Бейруте. Его целью был генсек «Хезболлы» Насралла из-за того, что он отказался прекратить атаки на Израиль и порвать сотрудничество с ХАМАС. В результате удара, по данным минздрава Ливана, более 70 человек пострадали. На этом фоне премьер Нетаньяху срочно вылетел в Израиль из США. В Пентагоне заявили, что не знали о готовящейся операции ЦАХАЛ.

Ранее было названо имя возможного преемника ликвидированного генсека «Хезболлы».