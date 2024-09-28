В Евпатории спасли мужчину, которого унесло в море

В Евпатории спасли мужчину, которого на матрасе уносило в море. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

«Инспекторы ГИМС МЧС России оказали помощь туристу и доставили его на берег. В медицинской помощи гражданин не нуждался», — говорится в сообщении.

В МЧС дали совет отдыхающим на море, а именно — не использовать надувные матрасы, выбирать специально оборудованные водоемы.

Незадолго до этого в Волгограде сотрудники МЧС России спасли 14 человек на пожаре. Во время пожара пострадали мужчина, женщина и двухлетний мальчик. Всех доставили в больницу, где им оказывается необходимая помощь.

Общая площадь пожара составляла 100 квадратных метров. Возгорание тушили 63 специалиста, задействовав 25 единиц техники.

До этого сотрудники МЧС спасли более 700 бездомных животных при пожаре в приюте в Барнауле.

Ранее сотрудник МЧС спас 15 человек из пожара в психоневрологическом интернате.