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ЦАХАЛ нанес еще один удар в Ливане, где был ликвидирован лидер «Хезболлы»

ЦАХАЛ нанес еще один удар по району, где был ликвидирован Хасан Насралла

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Idf Spokesperson/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла еще один удар в районе Дахия в Бейруте, где до этого был ликвидирован лидер движения «Хезболла» Хасан Насралла. Об этом сообщает армейская пресс-служба в своем Telegram-канале.

«Армия обороны Израиля нанесла точный удар по району Дахия в Бейруте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подробности будут опубликованы позже.

27 сентября пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что военнослужащие страны нанесли авиационный удар по главному штабу шиитского движения «Хезболла» в столице Ливана. По его словам, объект находился под жилыми домами в центральной части района Дахия.

В субботу, 28 сентября, стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла был ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации. Позднее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) показала кадры вылета истребителей F-15 на операцию по ликвидации лидера движения «Хезболла».

Ранее Генштаб Израиля предупредил о «трудных днях» и дальнейших операциях против «Хезболлы».

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Операция Израиля в Ливане
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