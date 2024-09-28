Средства ПВО Израиля сбили ракету, выпущенную из Йемена

Ракета, выпущенная из Йемена по Израилю, была перехвачена системой ПВО за пределами израильской территории. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«После сирен, прозвучавших в центральной части Израиля, запущенная из Йемена ракета была перехвачена системой ПВО за пределами израильской территории», — говорится в сообщении.

26 сентября лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси объявил о начале нового этапа операций в поддержку палестинцев в секторе Газа против Израиля. Он также сообщил, что ситуацию изменит применение модернизированной ракеты «Палестина-2».

27 сентября пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что военнослужащие страны нанесли авиационный удар по главному штабу шиитского движения «Хезболла» в столице Ливана. По его словам, объект находился под жилыми домами в центральной части района Дахия.

Ранее Израиль заявил о ликвидации полевого командира ХАМАС на юге Сирии.