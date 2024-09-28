Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В зоне СВО погиб российский доброволец, ранее служивший в ЦАХАЛ

ТАСС: в ДНР погиб российский доброволец, ранее служивший в армии Израиля

close
Сергей Бобылев/РИА Новости

В Донецкой народной республике погиб российский доброволец, ранее служивший в израильской армии. Об этом сообщает ТАСС.

Его звали Антон Выдра, позывной «Моссад». Службу в армии Израиля он проходил несколько лет назад, поскольку там жили его родственники. В 2021 году он вернулся в Россию.

«Когда началась спецоперация, его не взяли добровольцем без опыта срочной службы в России. Он отслужил срочку и пошел добровольцем в бригаду «Призрак» в ЛНР», — рассказал собеседник агентства.

«Моссад» погиб в результате прилета FPV-дрона под Артемовском, возвращаясь с боевой задачи.

До этого на СВО за день до отпуска погиб 18-летний контрактник из Перми Надеин. До участия в спецоперации курсант активно участвовал в жизни своего университета — был волонтером и пел в хоре.

Сообщалось также, что в зоне специальной военной операции погиб отец 10 детей из Бурятии Анатолий Ринчинов.

Ранее в зоне СВО погиб российский певец.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами