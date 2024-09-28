В зоне СВО погиб российский доброволец, ранее служивший в ЦАХАЛ

В Донецкой народной республике погиб российский доброволец, ранее служивший в израильской армии. Об этом сообщает ТАСС.

Его звали Антон Выдра, позывной «Моссад». Службу в армии Израиля он проходил несколько лет назад, поскольку там жили его родственники. В 2021 году он вернулся в Россию.

«Когда началась спецоперация, его не взяли добровольцем без опыта срочной службы в России. Он отслужил срочку и пошел добровольцем в бригаду «Призрак» в ЛНР», — рассказал собеседник агентства.

«Моссад» погиб в результате прилета FPV-дрона под Артемовском, возвращаясь с боевой задачи.

До этого на СВО за день до отпуска погиб 18-летний контрактник из Перми Надеин. До участия в спецоперации курсант активно участвовал в жизни своего университета — был волонтером и пел в хоре.

Сообщалось также, что в зоне специальной военной операции погиб отец 10 детей из Бурятии Анатолий Ринчинов.

Ранее в зоне СВО погиб российский певец.