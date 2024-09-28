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ЦАХАЛ показал кадры вылета истребителей на операцию по ликвидации Насраллы

ЦАХАЛ показал кадры вылета истребителей F-15 на операцию по ликвидации Насраллы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) показала кадры вылета истребителей F-15 на операцию по ликвидации движения «Хезболла» Хасана Насраллы в пригороде ливанского Бейрута. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Истребители вылетали на выполнение миссии с авиабазы ВВС Израиля Хацерим.

В субботу, 28 сентября, стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла был ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации.

СМИ писали о том, что визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею ООН стал частью «отвлекающего маневра», чтобы заставить лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу поверить, что тот находится в безопасности. Также сообщалось, что власти Израиля отслеживали местонахождение лидера ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы в течение нескольких месяцев до авиаудара по его штаб-квартире в пригороде Бейрута.

Ранее Генштаб Израиля предупредил о «трудных днях» и дальнейших операциях против «Хезболлы»

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Операция Израиля в Ливане
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